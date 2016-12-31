印度聯合國提恐怖分子黑名單 中國阻撓

我要評比

在中國外交部聲稱明年要與印度維持穩定的關係後不久，昨天再度阻止印度提報恐怖組織首腦阿茲哈列入聯合國恐怖分子黑名單，印度批評此舉是對反恐戰爭存在雙重標準。

印度昨天向聯合國再度提交更多新證據，證明穆罕默德軍（JeM）首腦阿茲哈（Maulana Masood Azhar）涉及多起在印度發動的恐怖攻擊行動，要求把阿茲哈列入聯合國恐部分子黑名單，遭中國再次阻撓而未能成功。

印度外交部發言人史威魯普（Vikas Swarup）在推特（twitter）代表印度外交部發表聲明指出，印度注意且關切中國決定阻止把阿茲哈列入聯合國安全理事會之下的1267制裁委員會認定的恐怖分子提案。

印度匿名官員告訴印度媒體說，中國為支持巴基斯坦，因而阻止阿茲哈列入聯合國恐怖分子黑名單，是雙重標準。

在中國再次阻撓印度提報阿茲哈列入聯合國恐怖分子黑名單後，印度媒體預料，印度將會對中國展開報復。1051231

(中央社)