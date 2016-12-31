PO文與蔡總統談「一例一休」 阿緯嘆：我不抱期望
Lollipop@F成員阿緯不僅演藝成績優異，經營副業港式飲茶「點點心」也是有聲有色，不僅月營收破千萬，近期還在北車拓展分店，不過面對將推行的新政策「一例一休」，也讓他是略有怨言，更在臉書發文「給小英政府的一些話」。
阿緯表示「一例一休」政策來的突然，對此也有些負面情緒，不過不否認對於員工而言，不僅能保障勞工權益，也可增加加班費等優點，但是相較帶給資方的優點，他毫不隱瞞表示想了一周仍想不出來，但缺點則是不計其數，包括事成本提高，變相費用到消費者身上。對於該政策引發各界謾罵，阿緯表示再提高人事成本的情況下，資方若沒得到相對補助，將導致許多公司無法支撐下去，受害者將會是剛創業的人才，這樣惡性循環之下，還有那些人願意懷抱夢想再拚。
阿緯更表示政府當務之急要做的，應該是推行能保障雙方權益的政策，例如若資方吃不消人事成本提升，政府可以選擇降低公司稅，讓公司有利潤來補人事成本，或給予其他補助條款，讓資方有喘息空間，否則資方不幹有多勞工也都沒錢賺，但最後話鋒一轉，阿緯則標記蔡英文，語帶感嘆表示「你聽聽就好，我也不抱太大期望，有空來我餐廳吃飯，我請你」，此篇文章也讓多數網友直呼有感，也感謝他能站出來發聲。
(中時電子報)
關鍵字：阿緯
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