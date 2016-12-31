金錢紛爭 男子自稱推女友下崖

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男子自稱推女落崖現場，警方封鎖了解中。（沈揮勝翻攝）

47歲張姓男子，昨晚向彰化警方自首，指因不滿55歲陳姓女友動用彩券行300萬資金（自稱，細節說不清楚），在南投縣名間鄉松柏嶺山區談判時，將她推落下山崖，彰化警方昨漏夜搜尋未果，今晨配合南投約30名員警再次搜尋尚無所獲。

警方表示，現場為茶園邊坡深約白米，主要林相為相思樹林與雜草，需垂降才能抵達下方。

由於張男精神狀況不佳，警方已戒護送草屯精神療養院。

(中時)