竟是名警官！ 希臘駐巴西大使遭「小王」殺害

希臘駐巴西大使阿米瑞迪斯（圖中央），驚傳在里約熱內盧私宅遭殺害。（圖/美聯社）

巴西大城里約熱內盧（Rio de Janeiro）警方發布訊息，希臘駐巴西大使阿米瑞迪斯（Kyriakos Amiridis）遭到其巴西籍妻子的外遇對象殺害，經當地警方深入調查，竟發現殺人兇手的「小王」竟然是一名警官。對此悲劇，巴西總統特梅爾（Michel Temer）已去電希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）表達哀悼之意，並承諾將會全力進行搜查並釐清真相。

據路透社（Reuters）報導，南美洲大城里約熱內盧傳出驚人消息，希臘駐巴西大使阿米瑞迪斯在私宅中遭到殺害，經當地警方初步調查，判定兇手應是大使巴西籍妻子外遇的對象莫雷拉（Sergio Moreira）。更令人震驚的是，莫雷拉不僅與大使夫人有不倫戀情，還是當地一名警官。巴西地方的檢察官告訴媒體，此次兇殺案屬於預謀犯案，由大使的妻子與莫雷拉早在數日前合謀，目前兩人皆已被警方收押和調查。

涉嫌與「小王」共謀殺害大使的妻子Francoise Amiridis。（圖/美聯社）

今年夏天才舉辦過奧運會（Summer Olympics）的里約熱內盧，雖擁有諸多自然美景和熱情森巴文化，但該市嚴重的犯罪率卻一直是政府的痛和旅客的憂慮。近年來更因政府債務高築，無力支付與維持警察的團隊而被迫減薪或裁員，讓原本已經吃緊的警力更無力因應犯罪案件。這讓城市內最大的貧民窟與周邊地區內，毒梟與幫派勢力愈來愈大、武裝也更強壯，透過販毒、走私換取「保護」，讓幫派實質取代警方在當地的功能。

面對此次悲劇，巴西總統特梅爾在第一時間去電希臘表達哀悼，並承諾巴西將會全力調查並還給大使家人一個公道。阿米瑞迪斯過去曾在2001至2004年任職於希臘駐里約總領事館，後於2012年升任為駐北非利比亞的大使，4年任滿後於今年再次回到他所熟悉的巴西擔任大使，卻在即將迎來2017年的前夕命喪異國，令人無限唏噓。面對大使的命案，希臘駐巴西大使館與希臘外交部至今仍未有任何回應或聲明。

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(中時電子報)