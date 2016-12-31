疑加油爆炸，漁船船長命危

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金明興漁船疑加油爆炸，火勢猛烈。(海巡八二大隊提供)

金明興漁船疑加油爆炸，船長洪志明傷勢嚴重，被發現時已經沒有生命跡象。(海巡八二大隊提供)

東港籍金明興漁船今天上午10時許在台東成功漁港加油時，突然起火爆炸，火勢猛烈，船上包括船長洪志明在內共有4人，其中洪志明傷勢嚴重，被發現時已經沒有生命跡象，由救護車送往醫院急救。

另外3名船員皆為外籍，其中2人輕傷、1人無傷，消防隊以控制火勢，起火原因仍待進一步調查。

(中時)