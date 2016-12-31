路平專案 中市原市區突破100公里

建設局今日清晨完成南屯區忠勇路等路段共3.56公里路平，雖然只是整體路平專案的一小部分，卻具有指標意義。（陳世宗翻攝）

台中市政府建設局致力推動路平專案，為拉近城鄉差距，雖將原縣區列為重點區域，但原市區路平也必須兼顧，讓道路順暢不分界線。市長林佳龍訂定的4年500公里路平目標，在建設局努力下，繼日前全市突破300公里後，累計至今（30）日原市區路段也突破100公里，新一年度該局將持續努力，兼顧進度與品質。

建設局今日清晨完成南屯區忠勇路等路段共3.56公里路平，雖然只是整體路平專案的一小部分，卻具有指標意義。這批路段，不但使得原市區累計已完成258條主要道路，長度累積達103.02公里。繼今年12月15日全市突破300公里後，達到今年底完成市區100公里路平的目標。

年關將近，建設局為讓各地遊客及返鄉遊子感受台中市的道路平整度，加強推動各地路平。今日清晨完成的南屯區忠勇路，北起西屯區、南接烏日區學田路，貫穿台中工業區、成功嶺、文山國小、嶺東科技大學等，為重要通勤及通學路段。但因車輛長期頻繁輾壓，路基嚴重沉陷，考量往來人車安全，經連日施工，完成路平1.15公里。

熱門景點草悟道周邊民生路、公正路、中興街、公益路、館前路等路段近2公里，建設局也於10月份召開管線孔蓋協調會，協調管線業者統一挖埋，並於12月中旬完工，並宣布該路段禁止挖掘3年，維持路面平坦度。

為配合台中火車站高架化新站啟用、建國市場拆遷、國光及台中客運遷新站等大型工程，建設局也於12月中旬完成建國路自民權路至光復路段，總長約1.3公里路平，並加速推動火車站前廣場興建工程，期待未來火車站前除有嶄新風貌外，來往車輛也可享有平坦道路。

建設局指出，另外，為與中央共同解決道路不平問題，該局也與中科管理局建立路平聯繫平台，合作施作中科路路平，中科管理局已針對園區內路況不佳的西平北巷至科雅西路路段，長約900公尺的快車道進行修復；園區外環自西平北巷至環中路約3.2公里路段，建設局目前已完成1.03公里路平，預計農曆年前可全部完成，屆時讓中科路長4.1公里的道路一次改善。

建設局為減少管線重複挖掘，影響道路平整度，於原市8區整合民眾申請之電力、電信、自來水及天然氣等管線挖埋統一施作之管線統一挖補工程，截至12月29日止，已經累計受理電力、電信、自來水及天然氣等4,705件申挖案件，經整合後，實際派工減為3,410件，減少1,295件挖掘，降低約3成重複挖掘率，也可避免影響道路品質。

建設局長黃玉霖強調，市府路平專案是針對全市主要通勤、通學道路，執行高難度道路改善工程，力求工程建設的品質與完美。施工期間造成不便，感謝民眾的支持與體諒。未來建設局會持續推動路平，讓全市各地通行都平穩順暢。

(中時)