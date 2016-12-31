北巿3公園服務加值 手機平板免費充電
繼大安森林公園全台首座手機充電風光互補燈廣受好評後，台北市府近日在二二八、大湖及復興公園陸續設置連平板都可充電的免費手機充電站，趕在今年底開放使用。
台北巿政府指出，跨年3天假期民眾若是在市區內這3個公園遊憩，不妨拿出手機或平板充電嘗鮮；另外，為完善公園服務品質，台北市其他8座防災公園後續也將裝設可供手機、平板充電的綠能園燈。
工務局公園處長黃立遠表示，二二八、大湖、復興公園和大安森林公園是許多民眾平日休閒、運動的熱門地點，也是假日遊憩的好去處，為解決民眾臨時手機沒電的不便，公園處提前在今年底完成3處公園免費手機充電站的設置，並且回應民眾需求，增加充電孔、提高輸出電流，讓平板也能同時補充電力。
公園處指出，3處公園共裝設5組免費手機充電站（16個USB插孔），5V/2A的電流輸出可供平板充電，測試時不只有學生好奇詢問，也有市民迫不及待想試用。
二二八公園在凱達格蘭大道入口設有兩組手機充電站（5V/2AUSB插孔4*2個），靠近小朋友和家長最喜歡的兒童遊戲場，利用已超過10年的2盞舊太陽能園燈整修加裝；大湖公園風光互補燈手機充電站（5V/2AUSB插孔4個）位於湖邊步道涼亭附近，可順便欣賞湖面風光；復興公園手機充電站（5V/2AUSB插孔2*2個）設置在兒童遊戲場旁的風雨廣場，並在兒童遊戲區沙坑旁裝設1盞風光互補燈。
公園處指出，106年度除繼續於防災公園設置免費手機充電站外，也希望廠商業者開發戶外防水型綠能無線充電裝置，增加使用選擇性，讓台北市公園免費充電服務能夠更加普及。1051231
(中央社)
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