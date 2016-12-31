婚姻平權 蔡總統：接下來是對話期

我要評比

總統蔡英文今天被媒體問到對「婚姻平權」議題的看法，她說，前階段是衝突期，接下來進行對話期，所有提案在立法院進入二讀協商，立法院舖了一條路，希望後續社會開始對話。

2016年即將結束，總統蔡英文今天上午與媒體茶敘，發表年終談話，針對媒體提問「婚姻平權」的議題，她做上述表示。1051231

(中央社)