勞基法修正 總統：不是任務結束而是開始

總統蔡英文今天表示，一例一休修法通過後，「不是事情結束，是事情的開始」，增加勞工權益也會帶來效應，後續會持續觀察，也希望雇主因應調適。

民國106年元旦即將到來，蔡總統上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。

有媒體在茶敘詢問，勞動基準法修正，一例一休上路，有雇主規避加班費、物價可能也會上漲，是否符合修法期望？

蔡總統表示，勞基法修正通過後，「不是事情結束，是事情的開始」， 增加勞工權益，也會隨時帶動很多效應，這個效應會持續觀察，也希望雇主應該運作調適。對經濟可能產生的衝擊和影響，政府也會隨時因應。

蔡總統說，修法過了，大家如釋重負，以為完成了，「這才是任務開始」，這是對勞工權益持續往前走很重要的一步，後續對整體經濟、特別產業的衝擊，都會注意。

談到衝擊，蔡總統說，不能因為一個制度調整會帶來一連串變動，就不去調整；只是政府處理問題時，有沒有關注受到影響的人，協助他們調整。1051231

(中央社)