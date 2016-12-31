北橫公路明池段坍方 搶通

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北橫公路台7線68.8公里明池路段，今天上午發生落石坍方，道路阻斷，經工務段人員搶修，已於上午11時20分將道路搶通，恢復車輛通行。

台7線北橫公路68.8公里明池路段，12月2日才因落石坍方一度道路中斷，今天上午又再傳出坍方。

交通部公路總局表示，因坡面岩體節理發達、風化破碎，今天上午6時25分，北橫公路68.8公里處的上邊坡落石坍方，造成道路阻斷，經工務段加派人員機具積極搶修，11時20分已搶通，恢復車輛通行。1051231

(中央社)