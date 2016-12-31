總統籲協商代替對抗 國民黨：缺乏誠意

總統蔡英文針對黨產問題，呼籲中國國民黨以協商代替對抗。國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，蔡總統維持一貫打高空的發言姿態，缺乏誠意。

總統蔡英文上午發表年終談話時表示，不當黨產的爭議，這是黨國時期留下來的問題，呼籲國民黨用協商代替對抗，給台灣民主健全發展的空間。

唐德明對此表示，在民主進步黨主導制定的違法違憲的遊戲規則下，再加上行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄違背程序正義的政治鬥爭手段，蔡總統呼籲的協商代替對抗根本蒼白無力，仍然維持一貫打高空的發言姿態，缺乏誠意。1051231

(中央社)