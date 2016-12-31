跨年迎新年 3種傳染病蠢動要小心

迎接新年，不少民眾外出慶祝。專家提醒，公共場所人多擁擠，病毒可能趁隙而入，尤其好發於冬天的腸胃炎、流感，以及疫情未歇的腸病毒，都要特別注意。

冬季氣溫寒涼、溫差大，除了呼吸道疾病患者增加，也是病毒性腸胃炎好發季節，常見的致病病毒包括諾羅病毒（Norovirus）、輪狀病毒（Rotavirus）等。病毒性腸胃炎發生的高峰常是每年11月到隔年2月。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥表示，重要節慶前後如中秋節、農曆春節等，都有病毒性腹瀉高峰，多跟民眾飲食有關，可能烤肉沒烤熟、吃太多生食、海鮮，尤其貝類常有諾羅病毒，若沒煮熟就吃，很容易病從口入。

根據疫情監測，全球急性腸胃炎疫情有上升情形，日本近期檢出病原體中以諾羅病毒第二型為主，在北海道札幌市、東京都銀座、靜岡縣等地旅客、學生感染群聚事件頻傳；中國大陸北京市、韓國、英國疫情也都增加。

台北榮民總醫院家庭醫學科主治醫師賴志冠受訪時表示，歲末年終聚餐多，因應人潮，餐廳準備食材時可能不夠仔細，食物保存、烹調也未必完全，容易有衛生上的疑慮。

賴志冠也說，身體對吃下肚的東西都有一定的負荷量，且年紀漸增，負荷量會變小。若聚會、狂歡大吃大喝，又多是油膩、加工食物，超過身體負荷，腸胃也比較容易不適。

如果真的腸胃炎，賴志冠建議，可適時補充水分、電解質，且飲食要清淡，讓腸胃有復元的機會，不要連假天天大吃。

不少民眾也準備參加跨年活動，但人潮擁擠，也可能加速病毒傳播。莊人祥表示，流感、腸病毒等透過飛沫、接觸傳播病毒，到人多的地方一定要注意衛生，保持手部清潔，如果已經有感冒症狀，應避免參加跨年活動，以免擴大傳染。

依據疾管署監測資料，腸病毒疫情已逐漸趨緩，但國內社區仍有腸病毒輕症流行；流感疫情也屬平緩，但現在是流行期，仍要保持警覺。1051231

(中央社)