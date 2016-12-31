台東新港漁港漁船爆炸 1死3傷

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台東縣成功鎮新港漁港今天上午10時多一艘漁船疑加油時爆炸起火，火勢猛烈，船上1人被炸飛落海死亡，另3人受傷，警消正全力搶救中。

消防隊獲報到達現場，火勢猛烈，將受傷人員送醫救治。

台東縣消防局成功分隊表示，漁船為東港籍金明興號，死者為43歲的洪姓漁船船長。

詳細爆炸起火原因警方調查中。1051231

(中央社)