跨年也要抗議 韓民再上街促朴槿惠下台
即便碰上跨年夜，南韓大批群眾今天料將再度加入集會，要求遭到彈劾的總統朴槿惠下台。朴槿惠決心藉由法院審理重拾權力。
美聯社報導，數十萬人料將參與傍晚在首爾總統府和憲法法院附近的遊行活動。朴槿惠支持群眾也準備在附近街道自行集會。
憲法法院最多有6個月時間裁定彈劾案是否成立，決定陷入貪腐醜聞的朴槿惠是否應永久免職或復職。法官昨天說，審理將於下週邁入辯論階段，不會強迫朴槿惠出庭作證。
示威主辦單位估計，將近900萬人次參與全國先前9場週六「反朴」集會。這波南韓史上最大規模示威運動，迫使國會議員本月9日表決通過朴槿惠彈劾案。
南韓檢方指控朴槿惠與閨蜜崔順實共謀，向國內大企業強索金錢和利益，並讓崔順實干政。朴槿惠已為聽信崔順實道歉，但否認有任何不法行為。（譯者：中央社盧映孜）1051231
(中央社)
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