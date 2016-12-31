NBA》52分！艾塞亞湯瑪斯狂飆生涯新高
塞爾提克明星後衛艾塞亞湯瑪斯繼續展現驚人進攻火力！湯瑪斯31日全場投26中15、13罰皆進，攻下生涯新高52分，其中包含末節獨拿29分，帶領塞爾提克最後以117比114險勝熱火，塞爾提克目前20勝14敗，穩居東區第3。
「湯瑪斯太了不起了，我不知道還有什麼可說的，這真是太讓人難以置信的進攻表現，」塞爾提克總教練史蒂文斯表示，「無論是誰第一次來到這裡看球，相信都是1個難以忘懷的特殊夜晚。」
末節獨拿29分打破隊史紀錄的湯瑪斯，賽後狂妄表示，自己在場上的感覺，好像變成193公分(實際上他才175公分)了，「有一兩次的投籃，我連籃框都看不到，但球還是投進了。」
有了湯瑪斯瘋狂火力演出，也讓其他塞爾提克球員形同配角，畢竟其他4名先發球員總共也才拿到44分，其中以荷福德21分最高，塞爾提克板凳也只得到21分，等同塞爾提克光靠湯瑪斯1人之力，就把這場主場勝利留下。
熱火6人得分上雙，詹姆斯強生22分居全隊最高，賈許理查生19分、8助攻與6籃板，泰勒強生也有19分，艾林頓14分，威斯洛與懷塞德各有11分。
(中時電子報)
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