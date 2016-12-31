跨年夜北捷不收班 快速3線離場看這裡
北市府廣場今晚將舉辦跨年晚會，台北捷運公司連續42小時不打烊，今上午6點起將持續營運到元旦晚間12點（除小碧潭站及新北投站）。鄰近市府的捷運市政府站、台北101世貿站尖峰時刻過站不停，民眾可在前一站下車步行到晚會會場。為因應擴年人潮，北捷呼籲民眾分線搭乘前往會場、晚間依循3線快速離場。
北捷表示，民眾進場時，可提早在國父紀念館站、信義安和站下車，再步行前往會場；晚會結束時，請盡量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101世貿站人潮。
捷運板南線、淡水信義線從今天傍晚5點起，將會縮短班距，板南線班距為2分28秒、淡水信義線則為3分鐘，且紅線從淡水或北投發出的列車，一律會延駛到象山站；最靠近府前廣場的捷運市政府站、台北101世貿站，晚間7點會視人潮狀況實施「過站不停」，請民眾提早下車。
至於晚間離場部分，北捷提供「3線離場路線」，往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾，可由國父紀念館站進站；往內湖、南港地區民眾可由永春站進站；往淡水、中永和地區民眾，可由信義安和站或象山站進站；往新店地區民眾可由南京三民站進站。
為因應擴跨年人潮眾多，今天開放自行車上捷運時段為早上6點到下午3點，請民眾特別留意；另外，貓空纜車今將延長營運到元旦凌晨2時，視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。晚間10點後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂，請民眾多多配合。
民眾若有問題，可播打臺北捷運公司24小時客服專線(02)218-12345、臺北市民當家熱線：1999（外縣市02-27208889）。
(中時)
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