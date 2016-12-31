總統彈劾案 韓憲法法院：公正迅速判決

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南韓憲法法院院長朴漢徹於昨天發表的新年賀詞說，對總統彈劾案，將應憲法和國民要求，按照透明的法律程序，公正而迅速地做出判決。

朴漢徹還表示，憲法法院深知審理總統彈劾案有著何等深刻的憲政意義，深感責任重大。

南韓「中央日報」今天報導，朴漢徹保證，將不辜負國民的信任，盡最大努力發揮憲法法院的功能。

據報導，將於明年1月31日結束任期的朴漢徹，於昨天與8名憲法法院法官一同參拜首爾銅雀區國立顯忠院（相當於忠烈祠）。每年年底都會到訪國立顯忠院的朴漢徹在芳名錄上寫道，「憲法是韓國的未來與希望」。1051231

(中央社)