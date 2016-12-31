陸擬對台採強硬手段 可能在鄰近區域軍演
熟悉大陸軍方高層的消息人士說，解放軍認為，美國總統當選人川普支持台灣，並已有警覺，正考慮採取強硬手段，以防台灣逐漸朝獨立的方向邁進。
據路透31日報導，有3名消息人士透露，其中一個可能，就是在台灣附近舉行軍演。而另一個可能，則是對台採取一系列經濟措施，以削弱台灣經濟。
目前並不清楚，北京究竟是否做出了決定。不過，要求匿名的消息人士說，最近幾個星期以來，台灣問題已成為解放軍高層的熱門話題。
川普即將於明年1月20日入主白宮，但先前他打破1979年台美斷交以來的慣例，首度接受台灣總統電話祝賀，並挑戰北京「一中」政策的底線，而激怒了中方。大陸擔心，這可能激勵台灣的獨派勢力。
一名熟悉中方領導高層的消息人士透露：「要是川普上任後挑戰『一中』，就跨越了我們的紅線。」
(中時電子報)
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