執政初期難免不協調 總統：持續檢討修正
總統蔡英文今天說，執政初期確實有些整合、意見溝通問題，對團隊來說挑戰更大，執政團隊也承受非常大的壓力，難免有不協調、甚至犯錯。政府會持續檢討、修正。
蔡總統上午與媒體記者茶敘，她回應有關決策品質時表示，任何執政團隊執政初期「幾乎不可能不會犯錯」，重點在於能不能檢討、能不能發現問題出在哪裡，後續不會出現同樣的錯誤。
「我也同意，我們在執政初期確實有一些整合上的問題」，蔡總統表示，執政初期也有一些意見溝通上的問題，這對團隊來講其實挑戰更大。政府現在做的事情都是一個比較變革的事情，當面臨變革而且在執政初期，「執政團隊承受的壓力一定非常大」，也難免有一些不協調或者整合上出問題 ，甚至有一些犯錯。
蔡總統說，但經過7個多月，執政團隊運作已經開始較成熟，磨合期進入尾聲，會持續檢討，都不是一次性的問題，必須是持續性作業。
至於團隊調整，蔡總統說，整個團隊什麼時候要補強，什麼時候要有一些調整，都會持續性評估， 有必要時做必要的調整，也謝謝各界的提醒，政府的態度是持續檢討、持續地修正、調整。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。