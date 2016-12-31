執政初期難免不協調 總統：持續檢討修正

總統蔡英文今天說，執政初期確實有些整合、意見溝通問題，對團隊來說挑戰更大，執政團隊也承受非常大的壓力，難免有不協調、甚至犯錯。政府會持續檢討、修正。

蔡總統上午與媒體記者茶敘，她回應有關決策品質時表示，任何執政團隊執政初期「幾乎不可能不會犯錯」，重點在於能不能檢討、能不能發現問題出在哪裡，後續不會出現同樣的錯誤。

「我也同意，我們在執政初期確實有一些整合上的問題」，蔡總統表示，執政初期也有一些意見溝通上的問題，這對團隊來講其實挑戰更大。政府現在做的事情都是一個比較變革的事情，當面臨變革而且在執政初期，「執政團隊承受的壓力一定非常大」，也難免有一些不協調或者整合上出問題 ，甚至有一些犯錯。

蔡總統說，但經過7個多月，執政團隊運作已經開始較成熟，磨合期進入尾聲，會持續檢討，都不是一次性的問題，必須是持續性作業。

至於團隊調整，蔡總統說，整個團隊什麼時候要補強，什麼時候要有一些調整，都會持續性評估， 有必要時做必要的調整，也謝謝各界的提醒，政府的態度是持續檢討、持續地修正、調整。1051231

(中央社)