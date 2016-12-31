姜棟元和金宇彬宣傳電影Master

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南韓電影「Master」即將在新加坡、香港上映，導演曹義錫和演員姜棟元、金宇彬計劃於1月12日和1月14日與當地影迷見面，展開豐富多樣的宣傳造勢活動。

南韓「日刊體育」報導，「Master」是一部圍繞南韓建國以來最大規模詐騙案展開的犯罪動作題材電影，講述為追查該案件的智慧型犯罪調查隊、詐騙犯和詐騙犯智囊之間相互欺騙的追擊故事。1051231

(中央社)