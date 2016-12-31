宜蘭肥料公司事故 兩人到院前死亡

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宜蘭縣冬山鄉一家肥料公司今天上午傳出事故，疑有員工沼氣中毒，警消表示，現場有兩人失去生命跡象，5人輕傷，均已送醫急救。

宜蘭縣消防局表示，冬山鄉一家肥料公司今天上午傳出事故，現場有員工疑似沼氣中毒，到場後發現兩名患者已失去生命跡象，分別緊急送往聖母醫院、博愛醫院急救。

另有，還有5名輕傷患者，則分別載送兩名送博愛醫院、3名送聖母醫院救治，現場詳細情形將由相關單位介入調查。1051231

(中央社)