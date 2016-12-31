互逐外交官杯葛奧運 美俄外交戰30年

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美國指控俄羅斯網攻干擾2016年美國大選，並展開報復。美俄關係在冷戰後，已因從諜報醜聞到奧運杯葛等諸多外交爭端，而傷痕累累。

美聯社報導，美俄目前緊張態勢，主因是美國總統歐巴馬決定制裁俄國網攻，驅逐35名俄國外交人員。美國指控俄國網攻干擾美國總統選舉，而歐巴馬政府在卸任前的交接時刻發動報復，是罕見之舉，但也吻合美俄軍事關係低迷，以及俄國入侵克里米亞與烏克蘭東部後，在歐洲引發緊張等情勢背景。

以下是美聯社整理過去30年美俄的重大外交齟齬：

--2013年5月，美國駐俄大使館三等秘書佛格（Ryan Fogle）於遭俄國安全單位指控企圖吸收1名俄國幹員後，遭俄方驅逐。佛格案提醒世人，即便冷戰結束及蘇聯解體多年，美俄彼此諜報戰依然未鬆懈。

--2012年12月，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署一項法案，禁止美國公民領養俄國孩童。俄國此舉是為報復美國通過懲罰俄國侵害人權的「馬尼次基法案」（Magnitsky Act）。

--2010年7月，美俄展開冷戰後最大的間諜換俘行動。10名滲透美國郊區潛伏、後來被發現後坦承的俄國幹員被驅逐，以換回遭莫斯科指控擔任西方情報機構間諜的4人。

2001年2月，美國聯邦調查局（FBI）資深反情報幹員漢森（Robert P. Hanssen）被捕，他被控為俄國及前蘇聯擔任間諜，向華府蘇聯大使館的情報官員提供高度機密的國安情資，事後美國驅逐50名俄國外交官。FBI稱漢森是該局史上危害程度最大的間諜。

--1994年2月，美國驅逐俄國資深情報官員李森科（Alexander Lysenko），指他需為中情局幹員艾姆斯（Aldrich Ames）間諜案負責。李森科被逐前數日，艾姆斯與妻子才因被控至少在1985到1993年間出售機密給莫斯科而被捕。

不過當時美國總統柯林頓政府對此事放軟，強調與俄國保持堅實關係及當時俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）持續改善關係的重要性。葉爾欽被視為是俄國走向民主的關鍵。

--1986年10月，當時美國總統雷根在驅逐25名蘇聯派到美國的人員後，旋即又下令華府與舊金山55名蘇聯外交官離開美國。蘇聯當時也報復，踢走美國外交官並宣布美國派往莫斯科與列寧格勒（Leningrad，現已改名聖彼得堡）使領館不能再雇用蘇聯工人。

--1980年3月，為回應蘇聯1979年12月入侵阿富汗，美國總統卡特（Jimmy Carter）宣布，美國將杯葛1980年莫斯科夏季奧運；蘇聯後來也杯葛1984年洛杉磯奧運。（譯者：中央社陳亦偉）1051231

(中央社)