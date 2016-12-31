傳俄羅斯駭客入侵美佛蒙特州電力網
「華盛頓郵報」今天引述未具名美國官員報導，佛蒙特州電力設施系統偵測出與俄羅斯駭客入侵行動有關的程式。
歐巴馬政府將俄國駭客的相關作為統稱為「灰熊大草原」（Grizzly Steppe）。
美國官員告訴華郵，俄羅斯駭客並未積極使用這組程式中斷電力系統的運作，但入侵1個國家的電力網是重大事件，因為這代表潛在的嚴重漏洞。
路透社目前尚未能獨立證實這項報導。
本月29日，歐巴馬總統下令驅逐35名疑似俄羅斯的間諜，並且對俄方的2個情報機構實施制裁，理由是他們可能涉及在2016年總統大選期間入侵美國政治團體。
華郵說，美國政府和公用事業人員會定期監測國家的電力網，因為電力網高度電腦化，且電力系統中斷對於醫療和緊急服務的運作有極為嚴重的影響。
包括1名歐巴馬政府高級官員在內的美國官員說，他們尚未確定這些俄羅斯駭客可能的意圖。（譯者：中央社簡長盛）1051231
(中央社)
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