新北元旦水上升旗 古蹟萬步健康走

我要評比

新北市民國106年元旦升旗典禮移師淡水金色水岸舉行，推出水上升旗典禮，並結合健走、古蹟闖關遊戲，邀民眾健走1萬600步，以健康活力迎接嶄新一年。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年12月31日

新北市民國106年元旦升旗典禮移師淡水金色水岸舉行，推出水上升旗典禮，並結合健走、古蹟闖關遊戲，邀民眾健走1萬600步，以健康活力迎接嶄新一年。

新北市元旦升旗典禮以往在東北角的貢寮三貂角及市民廣場舉辦，今年移師到淡水金色水岸，邀請市民一起參加全台最特別的水上升旗典禮，同時也邀請市民動健康，以健走闖關認識淡水古蹟，並養成每天健走1萬步的習慣。

民政局表示，為讓更多民眾參與，活動場地移至可容納萬人的金色水岸，別開生面的水上升旗，旗桿將架設在船隻上，參與民眾一起，面對淡水河禮敬冉冉升起的國旗時，還可以遠眺觀音山及水面倒影。

活動也將帶領民眾齊跳健身操，設計4種不同的運動，由裝扮成海關碼頭的侯威爾、滬尾炮台的劉銘傳、紅毛城的英國安東尼總督、及淡水長老教會的馬偕博士等關主，陪大家一起動健康玩遊戲，並從遊戲中認識古蹟內涵。

民政局表示，健走闖關結合淡水古蹟，規劃健走路線，全長近6公里，共計約1萬600步，並設計4道關卡，讓民眾闖關玩遊戲，民眾領取健行闖關卡後，當天還可憑卡免費參觀淡水古蹟博物館各場館，並有文化志工提供導覽。

另外，沿健行路線，只要集滿3個章，回到金色水岸，就可以獲得通過MIT微笑標章、純棉製造品質優良的106年元旦升旗紀念運動巾。今年運動巾限量8000條。民政局提醒，為避免塞車，請民眾多利用大眾運輸交通工具到會場。

民政局呼籲參加活動民眾，務必要做好保暖措施，同時穿著輕便運動裝備，歡迎大家以各種國旗裝造型，參加這個別開生面又有意義的活動。1051231

(中央社)