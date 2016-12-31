對台不友善 蔡英文盼非北京政策性抉擇

總統蔡英文（中）和副總統陳建仁（左）31日在總統府內和中外媒體茶敘，蔡總統除了發表年終談話，並接受媒體提問。(中央社)

總統蔡英文在2016年最終一天與媒體茶敘，並發表年終談話。提到對台灣不友善態度，蔡英文在致詞時及回應媒體時，三度強調，「希望這些變化不是北京當局政策性抉擇」。

蔡英文說，面對中國施壓導致邦交國斷交、共軍遼寧號繞台等事件，對於未來兩岸關係發展，蔡總統在回應媒體詢問時強調，兩岸關係在520後有段時間各自冷靜與理性處理，近來或許有些變化，希望這些變化不是北京當局政策性抉擇，也要提醒對方這樣做法對兩岸關係穩定有影響，對台灣人民感受也會有影響。

蔡英文在致詞中指出，520以來，根據普遍的民意跟國內的共識，不斷致力於兩岸的和平穩定發展，同時尊重歷史、求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼藉由雙方良性的互動，逐步化解對立、分歧。

蔡英文指出，但是台灣人民的普遍感受，是雙方盡力維持理性冷靜的立場，已經有些變化，北京正一步步退回對台灣分化、打壓、恫嚇、威脅的老路。

蔡英文表示，希望不是北京當局政策性的抉擇，但是提醒這樣的作為會傷害台灣人民的感情，影響兩岸關係的穩定。蔡英文說明，為了維護區域的和平、繁榮，她要重申自己的承諾不變、善意不變，同時不會屈服壓力，更不會走回對抗的老路。

蔡英文指出，明年的兩岸關係是否峰迴路轉，取決於耐心、堅定的信念，另外一方面，將取決於北京當局如何看到兩岸關係的未來，是否願意承擔起責任，要有新的思維、新的做法、共同擘劃兩岸互動的新模式，來回應兩岸人民、區域的所有成員，對和平發展的共同期待。

蔡總統強調，政府在520以來抱持冷靜、理性基礎，與對岸應該坐下來談，兩岸不是沒有創意空間，以冷靜、理性並抱持彈性態度，相信可以找到讓雙方維持一個和平穩定關係的解決方法。

至於媒體問到，我方對於兩岸關係是否有反制作為，而不是喊喊話？總統說，整體國家力量是足以因應現在所面臨的變局，國人不需要過度驚恐，這樣情勢值得特別注意，但國家整體力量是有能力因應現在變局，國防、經濟、社會面都有足夠能力因應。

蔡總統強調，政府從520以來立場沒有變，承諾不變、善意不變，但不希望走到對抗老路，也不會屈服於壓力，這是持續處理兩岸關係四個重要原則。

(中時)