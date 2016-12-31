回顧2016 沈春華：迎來第一位女元首卻...

2016將過，沈春華在臉書回顧這一年。(圖／本報系資料照)

沈春華精闢分析時事，網友讚中肯。(圖／翻攝自沈春華臉書）

今(31日)是2016最後一天，大家都準備迎接2017的到來，資深新聞主播沈春華也在臉書回顧這一年，「精闢分析時事，網友大讚內容簡單扼要且中肯。

今天午夜就要揮別2016，沈春華似乎有感而發，在臉書回顧這一年到底都發生了什麼事，「我們迎來了第一位女性元首，人民的選擇在相對共識和寫下歷史後，似乎面臨了理由不一的信心瓦解」，她提到蔡英文上任後，有許多重大議題的爭議，似乎也加深社會的對立。

而吵了大半年的一例一休通過三讀、研擬開放日本核災區食品進口，都引起不少民眾怒火，這些事對於老百姓來說，沒有帶來太多期待和驚喜，其實不只台灣，全世界的氛圍都充滿變數，「變，是唯一不變的真理，新的一年我們要非常努力的看清變局，做出改變迎接曙光！」

(中時電子報)