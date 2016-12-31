回顧2016 沈春華：迎來第一位女元首卻...
今(31日)是2016最後一天，大家都準備迎接2017的到來，資深新聞主播沈春華也在臉書回顧這一年，「精闢分析時事，網友大讚內容簡單扼要且中肯。
今天午夜就要揮別2016，沈春華似乎有感而發，在臉書回顧這一年到底都發生了什麼事，「我們迎來了第一位女性元首，人民的選擇在相對共識和寫下歷史後，似乎面臨了理由不一的信心瓦解」，她提到蔡英文上任後，有許多重大議題的爭議，似乎也加深社會的對立。
而吵了大半年的一例一休通過三讀、研擬開放日本核災區食品進口，都引起不少民眾怒火，這些事對於老百姓來說，沒有帶來太多期待和驚喜，其實不只台灣，全世界的氛圍都充滿變數，「變，是唯一不變的真理，新的一年我們要非常努力的看清變局，做出改變迎接曙光！」
(中時電子報)
關鍵字：沈春華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。