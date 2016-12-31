年金改革 蔡英文：預計下會期送立院審查

總統蔡英文（中）和副總統陳建仁（左）31日在總統府內和中外媒體茶敘，蔡總統除了發表年終談話，並接受媒體提問。中央社記者呂欣憓攝 105年12月31日

針對年金改革， 總統蔡英文明確表示，明年要做的第二件事情，就是持續各項重大改革，年金制度則是優先項目。在經歷20次委員會之後，年金改革已經要進入分區會議及國是會議，預計下個會期，把最後的版本送到立法院審查。

副總統陳建仁致詞時也提到，年金改革的目的，是要促進社會的團結，而不是要製造社會對立；改革的對象是制度，而不是個人或群體。呼籲大家不要對任何人來貼標籤或污名化。如果還是有人覺得被污名化或感到委屈，我願意用改革委員會召集人的身分，來表達歉意。

總統蔡英文致詞時指出，年金制度瀕臨破產，從過去到現在，台灣社會始終沒有負責任地，徹底檢視年金制度，才會讓這個制度，一步一步走到瀕臨破產的地步。

她說，年金改革的重點，就是財務永續，就是要確保大家的退休金都能夠領得到、領得久，年金改革不可能一次到位，但希望透過這次的努力，確保一個世代，大約是25到30年，不破產的年金制度。

蔡英文強調，確保一個世代不破產的年金制度只是第一步。她由衷希望，每10年檢討一次年金制度，能夠成為未來台灣政府的常態。每一次檢討都能以確保後續的25到30年不破產為目標。定期檢討、世代傳承，才能確保未來每一個世代的退休安全。

蔡英文強調，這個議題應該跳脫政黨，不管10年後哪一個政黨執政，都能定期檢討年金制度，這才是台灣人民之福。

副總統陳建仁則說，年金已經到了非改革不可的階段，今天不改革，明天就會後悔，情況相當地嚴峻。現在的年金制度是在高死亡率、高出生率及高銀行利率、高經濟成長率以及高薪資調漲率的狀況下設計，但是這20多年來，台灣已經進入低出生率、低死亡率、低經濟成長率以及低薪資調漲率的階段，因此有許多以前認為合理的制度，現在完全不合理。

他舉例，當年在設計18％的時候，是因為當時的利率可以高達24％或高達到12％，可是今天利率只有1％。他說，18％在以前也許合理，但現在完全不合理，需要來改變。

他又說，以前預期每一位退休者可能有10至15年的存活期間，可是現在因為公共衛生的發達及醫療的進步，每個人退休後都可以活20至25年，以前為10年所交的錢，現在要來付出20年的錢，當然會不夠，因此就需要增加費率或調降所得替代率。

他說，因此整個年金制度的改革，是要改革以前不合理的制度，讓它符合現在時代的需求，所以我們並沒有針對特別的職業團體來做任何特定的改革目標。最主要是能有兩個確保：第一，確保每一位老人都能夠有符合基本經濟生活的幫助。第二，確保每一個世代包括現在的年輕世代都有永續的年金。

陳建仁表示，國家年金改革委員會議中當然會吵吵鬧鬧，但是很高興所有年金改革委員會的委員都一致認為，應該要進行年金改革，大家有改革的共識，國是會議後，設計出一套完整的方案，然後交由考試院和行政院提出法案到立法院，希望在明年年中時，就能夠順利通過。

(中時)