副總統談年金：若有人覺得被污名化 我致歉

副總統陳建仁今天說，他一直秉持著合情、合理、合法的態度來推動年金改革委員會，「如果還是有人覺得被污名化或感到委屈，我願意用改革委員會召集人的身分，來表達歉意」。

陳副總統今天出席「總統府記者聯誼會暨臺灣外籍記者聯誼會歲末茶敘」，並發表年終談話，說明年金改革構想與備選方案已經公布，期許國人提出寶貴建言，並凝聚共識，共同為年金改革盡一份心力。

副總統致詞全文內容如下，

首先要感謝各位媒體朋友在過去半年來的辛勞，也藉這個機會預祝各位媒體朋友及全體國人同胞，大家新年平安喜樂。

自從520上任後，蔡總統交付給我許多任務，其中包括參加多明尼加共和國總統就職典禮、至梵蒂崗參加德蕾莎修女的封聖典禮，也負責年金改革與大法官提名審薦工作等，所以工作相當地忙碌，但今天我只跟大家分享關於年金改革的部分。

最近我在外面跑行程時，不少人問我，年金真的非改革不行嗎？難道不能等下一任政府再做嗎？我很嚴肅地告訴他們，確確實實，我們的年金已經到了非改革不可的階段，如果我們今天不改革，明天就會後悔，情況相當地嚴峻。

我們每一個年金制度的設計，都會參考當時的環境背景。我們現在的年金制度是在高死亡率、高出生率及高銀行利率、高經濟成長率以及高薪資調漲率的狀況下設計，但是這20多年來，台灣已經進入低出生率、低死亡率、低經濟成長率以及低薪資調漲率的階段，因此有許多以前認為合理的制度，現在完全不合理。

舉例來講，當年在設計18%的時候，是因為當時的利率可以高達24%或高達到12%，可是今天我們的利率只有1%。18%在以前也許合理，但現在完全不合理，需要來改變。

另外一個例子，以前我們預期每一位退休者可能有10年至15年的存活期間，可是現在因為公共衛生的發達及醫療的進步，每個人退休後都可以活20年至25年，以前為10年所交的錢，現在要來付出20年的錢，當然會不夠，因此我們就需要增加費率或調降所得替代率。

因此整個年金制度的改革，是要改革以前不合理的制度，讓它符合現在時代的需求，所以我們並沒有針對特別的職業團體來做任何特定的改革目標。最主要是能有兩個確保：第一，確保每一位老人都能夠有符合基本經濟生活的幫助。第二，確保每一個世代包括現在的年輕世代都有永續的年金。

在這樣的制度下，當然我們今天需要有年金改革的工作，而這個工作在總統交付給我擔任國家年金改革委員會召集人以後，我們開了20次會議，會議中當然會吵吵鬧鬧，有些人對於改革有一些意見，但是我很高興所有年金改革委員會的委員都一致認為，我們應該要進行年金改革，大家有改革的共識，但改革的方案大家有不同的看法，所以年金改革委員會結束後，經過很好的精算，最近年金辦公室已經提出來備選的方案，接下來還會開4次的分區座談會和國是會議，在這裡呼籲所有國人同胞還有參加會議的同仁，大家都能提供寶貴的意見，提出具體可行、使台灣年金可以永續的寶貴意見。

我們會在國是會議之後，設計出一套完整的方案，然後交由考試院和行政院提出法案到立法院，希望在明年年中時，就能夠順利通過，讓每一位年輕人都能感受到政府的照顧，退休時，也一定得到很好的年金照顧。

對於年金改革的目的，是要促進社會的團結，而不是要製造社會對立；改革的對象是制度，而不是個人或群體。呼籲大家不要對任何人來貼標籤或污名化。我一直秉持著合情、合理、合法的態度來推動年金改革委員會，如果還是有人覺得被污名化或感到委屈，我願意用改革委員會召集人的身分，來表達歉意。

我也在這裡呼籲大家，一定要同心協力把年金改革做得更好，讓這個非常艱困且複雜的工作能夠好好地完成，使得每一個世代都能享受到年金的保護，也使得每一個老人都能安養晚年、有好的年金制度。1051231

(中央社)