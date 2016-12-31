世界最難修的橋 陸4年花15億蓋不好
中國大陸福建省投資人民幣3億元（新台幣近15億元），花了4年餘興建莆田寧海新橋，原計劃2015年底前通車，橋至今卻還沒蓋好，被當地民眾形容為「全世界最難修的橋」。
中國大陸海峽都市報今天報導，當初興建莆田寧海新橋，是為保護寧海古橋，分流古橋數十萬人口出行的交通壓力。古橋是大陸重點文物保護單位，有700多年歷史，但因不堪過往車輛重壓，已被列為危橋。
寧海新橋位於古橋下游100多公尺處，跨江主橋全長1.2公里，橋面寬41公尺，雙向八車道，一頭連著涵江區，涵江區段已建設一新，但橋的另一頭連接的荔城區段則風沙漫漫，臨時引橋工地幾近停滯。
荔城區交通局官員說，因涉及橋兜村、江東村和華堤村三個村的拆遷，拆遷面積大，村民安置是個問題，導致工程延後。涵江區沿線的拆遷工程因進展順利，所以寧海新橋涵江區銜接段2015年9月已竣工。
對於當地民眾呼聲，荔城區交通局則說，預定2017年3月將正式竣工通車。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。