世界最難修的橋 陸4年花15億蓋不好

中國大陸福建省投資人民幣3億元（新台幣近15億元），花了4年餘興建莆田寧海新橋，原計劃2015年底前通車，橋至今卻還沒蓋好，被當地民眾形容為「全世界最難修的橋」。

中國大陸海峽都市報今天報導，當初興建莆田寧海新橋，是為保護寧海古橋，分流古橋數十萬人口出行的交通壓力。古橋是大陸重點文物保護單位，有700多年歷史，但因不堪過往車輛重壓，已被列為危橋。

寧海新橋位於古橋下游100多公尺處，跨江主橋全長1.2公里，橋面寬41公尺，雙向八車道，一頭連著涵江區，涵江區段已建設一新，但橋的另一頭連接的荔城區段則風沙漫漫，臨時引橋工地幾近停滯。

荔城區交通局官員說，因涉及橋兜村、江東村和華堤村三個村的拆遷，拆遷面積大，村民安置是個問題，導致工程延後。涵江區沿線的拆遷工程因進展順利，所以寧海新橋涵江區銜接段2015年9月已竣工。

對於當地民眾呼聲，荔城區交通局則說，預定2017年3月將正式竣工通車。1051231

(中央社)