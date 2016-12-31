中共深圳市委書記 市長許勤接任

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澎湃新聞今天報導，中共中央近日批准，深圳市長許勤接替馬興瑞，出任中共深圳市委書記、中共廣東省委常委。許勤擔任深圳市長已經6年餘，在深圳工作更將近9年。

綜合騰訊新聞、明報新聞報導，廣東省人民代表大會常務委員會30日決定，接受朱小丹辭去廣東省長職務，任命馬興瑞為廣東副省長、代理省長。

55歲的許勤是江蘇連雲港人，獲香港理工大學工商管理博士學位，曾長期在大陸國家計劃委員會及大陸國家發展和改革委員會任職，2008年南下深圳，2010年升任市長至今。1051231

(中央社)