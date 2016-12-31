婚姻平權草案議題 蔡英文：已經進入對話期

總統蔡英文表示，婚姻平權議題已進入二讀協商，已經鋪了一條路。圖為立院法制委員會審婚姻平權法案時，反同團體到場抗議。（王英豪攝）

婚姻平權草案日前已經出委員會，總統蔡英文表示，此議題已進入社會對話期，讓所有提案都能進入二讀協商，甚至也開了門，將來有關這問題處理法案，修正意見，都可進入協商內，換句話說，是已經鋪了一條路。

針對婚姻平權問題，蔡英文總統今天上午與總統府與中外媒體茶敘時指出，這議題社會有很多不同的想法及感受，議題處理在立院已有衝突性，這是議題在處理早期必然出現的現象，目前立院處理，是鋪了一條路，希望後續過程中，社會開始對話。

她認為，此議題已進入社會對話期，希望對話後，可找出一些路徑，讓議題在比較大的共識、支持下往前走。

蔡則坦言，婚姻平權議題在社會上，很多人有不同想法感受，而這種議題在世界各國也都碰到，處理過程中社會有一定程度分歧性，早期有些衝突，但經過對話後可找出一些路徑，讓這議題，在社會比較大共識、支持下往前走去。

蔡認為，希望後續過程中，社會開始對話，這個問題需要經過衝突期對話期，再彙整成整個大家比較能接受往前走的路徑。

(中時)