出訪過境美國 總統：過境就是過境

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總統蔡英文將出訪中美洲，行程過境美國。她今天表示，外界對過境有很多想像，但「過境就是過境」，不是正式訪問，議題安排不如外界想像嚴肅、正式。

蔡總統將於106年1月啟程訪問中美洲，並在美國過境。

民國106年元旦即將到來，蔡總統上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。

有媒體詢問，傳過境美國時要會見美國總統當選人川普團隊及美方官員，會不會談到台美議題？

蔡總統表示，「外界對我的過境有很多想像」，過境畢竟是過境，不是正式訪問，議題行程安排不如外界想像那樣嚴肅、正式，「這是一個過境，過境就是過境」。

談到出訪中美洲，蔡總統說，中美洲的旅程很早之前就排了，是要去慶賀友邦元首就任，並對周邊國家進行訪問。 「近來有些事情發生」，但基本上要去的4個國家還算是穩定。

蔡總統說，對邦交秉持一貫態度，跟這些國家共同討論雙邊之間可以做什麼事，在實質上讓雙方得到利益的方式來進行。

蔡總統說，踏實外交、互惠雙贏這是主調，這段旅程也有機會可以看一下中美洲國家發展、社會的情況，思考這些互惠政策時，更能夠接近實際需求，更具體顯現互惠性。1051231

(中央社)