倡人民國會 立院多項改革新制元月上路
106年起立法院多項改革新制上路，元旦統一採購發包中心成立；試辦國民網路連署立法倡議平台，只要提案連署人數逾萬人，將主動通知各黨團，人民參與立法等，落實人民國會。
2月新國會報到後，立法院展開多項行政革新措施，包括透明國會，協調電視台、新興網路媒體等實況轉播立法院各委員會、院會開會情況、設立公民記者旁聽室、鬆綁採訪相關事宜、立法院長主持的朝野黨團協商也同步實況轉播，供社會與人民檢驗。
立法院秘書長林志嘉上午受訪表示，民國106年起有多項新制上路，為降低立院同仁對採購與法律等專業的不熟悉，以任務編組方式，發包中心延攬單位專業人才、提升採購效率與品質。
為落實人民國會，林志嘉說，已完成「國民網路連署立法倡議試辦實施要點草案」，106年1月4日立法院長蘇嘉全將召集朝野黨團協商，聽取各黨團意見，未來只要達到1萬人以上連署的提案，將主動提供各黨團，黨團可根據提案內容到底要幫人民召開公聽會、協調會、臨時提案或法律提案等，讓人民參與立法。
林志嘉說，人民參與立法的倡議平台將先試辦半年，半年後評估實施成效，經檢討、聽取朝野各黨團意見再決定是否正式開辦。
他表示，國會頻道正式定頻在123、124頻道，委託公共電視集團辦理，由華視執行；立法院議場後面2樓新設「手語轉播室」，上個會期已試辦行政院長施政報告同步手語翻譯，下會期開始，逐步擴及行政院長總質詢同步手語翻譯。
外界關注的立法院托育中心106年2、3月將正式對外招生，林志嘉說，托育中心硬體設施將於元月間完成，軟體部分將委託NGO幫忙籌劃，預計2、3月招生，可招收人數預計40、50人。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。