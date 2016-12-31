倡人民國會 立院多項改革新制元月上路

我要評比

106年起立法院多項改革新制上路，元旦統一採購發包中心成立；試辦國民網路連署立法倡議平台，只要提案連署人數逾萬人，將主動通知各黨團，人民參與立法等，落實人民國會。

2月新國會報到後，立法院展開多項行政革新措施，包括透明國會，協調電視台、新興網路媒體等實況轉播立法院各委員會、院會開會情況、設立公民記者旁聽室、鬆綁採訪相關事宜、立法院長主持的朝野黨團協商也同步實況轉播，供社會與人民檢驗。

立法院秘書長林志嘉上午受訪表示，民國106年起有多項新制上路，為降低立院同仁對採購與法律等專業的不熟悉，以任務編組方式，發包中心延攬單位專業人才、提升採購效率與品質。

為落實人民國會，林志嘉說，已完成「國民網路連署立法倡議試辦實施要點草案」，106年1月4日立法院長蘇嘉全將召集朝野黨團協商，聽取各黨團意見，未來只要達到1萬人以上連署的提案，將主動提供各黨團，黨團可根據提案內容到底要幫人民召開公聽會、協調會、臨時提案或法律提案等，讓人民參與立法。

林志嘉說，人民參與立法的倡議平台將先試辦半年，半年後評估實施成效，經檢討、聽取朝野各黨團意見再決定是否正式開辦。

他表示，國會頻道正式定頻在123、124頻道，委託公共電視集團辦理，由華視執行；立法院議場後面2樓新設「手語轉播室」，上個會期已試辦行政院長施政報告同步手語翻譯，下會期開始，逐步擴及行政院長總質詢同步手語翻譯。

外界關注的立法院托育中心106年2、3月將正式對外招生，林志嘉說，托育中心硬體設施將於元月間完成，軟體部分將委託NGO幫忙籌劃，預計2、3月招生，可招收人數預計40、50人。1051231

(中央社)