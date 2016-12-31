雪梨璀璨煙火秀迎新年 無畏恐攻陰霾

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全球恐攻已使各地的跨年慶祝活動蒙上陰影，但澳洲雪梨今天無懼威脅，將在港灣以璀璨絢麗的煙火秀盛大迎接2017年。

法新社報導，2016年不斷發生血腥攻擊，最近的一起是德國柏林耶誕市集發生卡車衝撞人群事件，手法與法國國慶日發生的86死恐攻類似；此外，土耳其與中東也發生多起殘忍的攻擊事件。

但澳洲新南威爾斯省長貝爾德（Mike Baird）敦促澳洲最大城雪梨「一切照常」。預計會有150萬人觀看當地午夜的煙火秀。

貝爾德說：「在認知警方已盡一切所能確保眾人安全後..我鼓勵各位好好享受跨年夜」。

在線上部落格放話要在澳洲雪梨跨年活動中發動攻擊的1名男子遭逮捕後，澳洲當局將額外部署約2000名警力。1051231

(中央社)