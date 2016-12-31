桃園破獲大型賭場藏鐵皮屋 賭資逾7百萬

桃園市八德警分局於八德區榮興路181巷底一處鐵皮屋內，破獲大型賭場，賭資逾700萬，各國幣都收。（甘嘉雯翻攝）

八德警方破大型賭場，賭資逾700萬，各國幣都收。（甘嘉雯翻攝）

八德警方破大型賭場，賭資逾700萬，各國幣都收。（甘嘉雯翻攝）

桃園市八德警分局於八德區榮興路181巷底一處鐵皮屋內，懷疑裡頭有人在經營職業賭場，昨日下午派出警力前往查緝，但賭場為了躲避警方查緝，不但在路口及鐵皮屋週遭設置監視器，也派出人在屋外把風，警方先制伏把風4人，布置警力包圍鐵皮屋，拿鐵槌攻堅，突破數道鐵門後才進到屋內。

這賭場什麼幣別都收，警方清查賭資新台幣701萬3,300元、人民幣1萬元、港幣5萬1,270元、美金1,635元、日幣3萬元、抽頭金新台幣16萬7,000元、壓注以2000元假鈔為籌碼計44萬元。

(中時)