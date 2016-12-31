「台灣巨炮」陳金鋒 家鄉跨年晚會與鄉親迎新年

「台灣巨炮」陳金鋒31日在台南跨年晚會與鄉親倒數迎新年。(資料照 季志翔)

台南跨年第2部曲跨年晚會，31日在高鐵台南站前廣場舉行，「台灣巨炮」陳金鋒將出席與台南鄉親一起倒數迎新年。

陳金鋒雖然中職今年季後宣布退休，但在國人心目中的「台灣英雄」地位屹立不搖，雙十國慶曾應邀領唱國歌，這次再被台南市政府邀請回家鄉與民眾見證跨年時刻。

台南跨年晚會由胡瓜、Janet主持，出席藝人有韋禮安、李玉璽、黃鴻升，還有「宅男女神」郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜，以及台語四大天王許富凱、曹雅雯、郭婷筠、蔡佳麟，陳金鋒也應邀與台南鄉親一起倒數，是唯一參加這場跨年晚會的運動員。

(中時電子報)