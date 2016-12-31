彰化鋁鎂合金工廠陷火海 消防隊調砂土灌救

彰化溪湖鎮一家鋁鎂合金加工廠，31日上午9時失火，廠房還一下子就燃一片火海，幸好現場人員順利逃出。（吳敏菁翻攝）

溪湖鎮一家鋁鎂合金加工廠，31日上午9時失火，廠房還一下子就燃一片火海，但鋁鎂粉末有近水性，彰化縣消防局第二大隊調派砂土灌救。（吳敏菁翻攝）

溪湖鎮一家鋁鎂合金加工廠，不時傳出爆炸聲。（吳敏菁翻攝）

彰化縣溪湖鎮一家鋁鎂合金加工廠，今天上午9時失火，廠房還一下子就燃一片火海，現場人員雖順利逃出，但鋁鎂粉末有近水性，無法用水撲滅，增加搶救困難，還不時傳出爆炸聲，增加救援困難，已經延燒3小時，消防隊調派土砂還在灌救中。

這起火警約上午9時20分發生，彰化縣消防局出動警義消38名及各式救災車輛19部趕往灌救。300坪燒得金光閃閃、紅火通明，還不時傳出砰砰的聲響，附近居民擔心「會不會整個大爆炸了！」

彰化縣消防局三大隊大隊長施順仁說，類似鋁鎂合金粉末引發火警，過去在彰濱工業區也曾發生，由於鋁鎂合金粉末，屬於近水性，若用水灌救，火勢只會更猛烈，因此調用消防砂搶救，但現場動線不佳，須以人力運送，幸好工廠內人員都即時逃出，無人受傷，肇事原因還待進一步釐清。

(中時)