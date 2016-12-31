蔡總統：106年將面對不確定的國際情勢

總統蔡英文今天舉行年終談話記者會，蔡總統說，106年尤其是上半年，台灣將會面對一個比較不確定的國際情勢；不過整體國家的力量足以因應變局，國人同胞不必過度驚恐。

蔡總統、副總統陳建仁今天上午在總統府內和中外媒體茶敘並發表年終談話，總結執政半年以來的心得。外媒關切美國總統當選人川普表態質疑美國一中政策，加上聖多美普林西比斷交、中共機艦繞台、陸客人數減少，是否擔心大陸為了對付川普，對台灣採取負面措施？未來要如何對應中國對台施加的壓力？台灣在美、中、日之中如何自處、取得平衡？

蔡總統說，美國一中政策當然由美國政府自己詮釋，她不方便評論美國未來新政府處理外交事務上的政策和看法，這段時間以來，尤其是美國政策，確實在國際情勢上有一些變化的可能性，台灣也將會面對這個時期的不確定性。

蔡總統說，106年尤其是上半年，將會面對一個比較不確定的國際情勢，所以上半年將會聚焦在因應這個國際情勢的變化，政府目標不變，希望能夠維持一個和平穩定情勢的同時，也能積極地找尋機會對國際社會做出更多的貢獻，這會考驗國安團隊和整體政府應變能力。

蔡總統說，兩岸之間或這區域是有些事情正在發生，「雖然我們有些感受，會冷靜面對這個事情，近來這些作為，希望不會是北京當局政策抉擇，也要提醒北京當局這樣作為，對兩岸關係或區域穩定是會有影響的。」

不過，蔡總統也說，整體國家的力量足以因應變局，國人同胞不必過度驚恐，無論國防、經濟、社會面，都有足夠的能力來因應，2017年的主軸也在那裡，她希望大家團結，共同面對外部的變局。

此外，媒體也關注台灣和梵蒂岡的邦交是否穩固？副總統陳建仁說，台梵邦交關係很正常，他日前見了教宗方濟各和教廷國務院長帕洛林樞機主教，他們一再表示，中梵對談是關於主教任命問題，以教廷立場，希望全世界天主教徒都受到教宗祝福，中梵對談對中國大陸教友很重要。

陳副總統說，中梵對談過程中，教廷希望中國的信仰自由、主教任命和傳教自由能夠發揚，教宗也一再強調，中華民國和教廷分享同樣普世價值；陳建仁說，台梵最近有很多來往，台梵關係目前穩健持續往好的方向發展。1051231

(中央社)