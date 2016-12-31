LINE傳假訊息 總統憂扭曲議題傷信賴

總統蔡英文說，網路有不實消息或假新聞散佈，政府政策受到嚴重扭曲，影響民眾對政府信賴。希望公共議題不要有過度政治操作，讓議題沒有理性討論空間。

民國106年元旦即將到來，蔡總統上午與媒體記者茶敘，發表年終談話，總結執政半年以來的心得。

蔡總統回應媒體時表示，近來注意到一件事情，網路有很多不實的消息或假新聞散佈，「蠻嚴重的」，尤其透過如LINE這種封閉性平台的散播，政府的政策訊息受到嚴重扭曲，民眾對政策、政府信賴確實受到影響，國際也有這個問題，會持續研究有什麼方法處理這個問題。

蔡總統也說，有些公共議題有理性討論的空間 希望坐下來有理性討論，議題有政治面向也不能排除，但希望公共議題的討論不要有過度的政治操作，讓議題沒有理性討論的空間，模糊公共政策的焦點。1051231

(中央社)