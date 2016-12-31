詹皇滿32歲 瞄準連7年挺進NBA總冠軍賽

美國職籃NBA球星「詹皇」詹姆斯今天過32歲生日，隊友紛紛向他獻上祝福，而他效力的衛冕軍克里夫蘭騎士，看來很可能讓他連續第7度殺入總冠軍賽。

法新社報導，騎士昨天在主場以124比118踹走波士頓塞爾蒂克，以24勝7敗的戰績登上東區龍頭寶座，全聯盟戰績則排在第3，僅次於金州勇士（28勝5敗）與聖安東尼奧馬刺（26勝6敗）。

騎士後衛厄文（Kyrie Irving）在Instagram獻上祝福：「生日快樂，好兄弟@詹皇詹姆斯（LeBron James）。今年過得真是精彩極了。繼續激勵大家，做你自己。好好慶祝！」

詹姆斯目前生涯總計得到2萬7544分，是NBA史上滿32歲前得分最高的球員。此外，詹姆斯連續6度、總共7次挺進總冠軍賽，也創下退休傳奇球星喬丹（Michael Jordan）未達到的里程碑。

詹姆斯2007年首次帶領騎士打進總冠軍賽，2010年改穿邁阿密熱火球衣，從2011年起連續4年爭冠；2014年，詹姆斯跳脫合約重回騎士，2015、2016年均率隊闖進總冠軍賽。

各界一直拿喬丹與詹姆斯做比較。詹皇說：「我從未（拿自己跟喬丹比較），因為我們的打法十分不同。他比較像是得分好手，當時常在禁區大殺四方。但我們的打法就是不一樣，我的體型也不同。」

騎士球團、數名隊友與詹姆斯投資的英超勁旅利物浦（Liverpool），都在推特（Twitter）為他祝壽。

騎士前鋒傑佛森（Richard Jefferson）在Snapchat鬧詹姆斯，上傳低溫室照片並附上說明，「詹皇就是這麼過生日」。（譯者：中央社張曉雯）1051231

(中央社)