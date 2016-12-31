楊冪風光當最美女兵 掀褲滿瘀青嚇死人
大陸女星楊冪最近參加實境節目《真正男子漢》體驗當兵，日前她穿上軍裝，「腰束奶膨」的S曲線好身材驚艷觀眾，被封最美女大兵，只是風光背後，楊冪付出的代價也不小，昨(30日)播出的節目中，楊冪主動在宿舍捲起褲管秀白皙美腿，更驚人的是她膝蓋上滿滿的瘀青，讓粉絲看了超級心疼。
湖南衛視製作的當兵實境節目《真正男子漢》第二季邀來楊冪、蔣勁夫、孫楊、黃子韜、佟麗婭、沈夢辰、張藍心、李銳體驗從軍樂，昨播出的節目中，因孫楊還沒得到長官的允許，離開處理傷口，便被班長罰匍匐前進，其他人也連帶願意共同受罰，有些人因此受傷，但仍敬業完成任務。
回到宿舍後，楊冪拉起長褲秀出膝蓋上青一塊、紫一塊的瘀青，讓隊友驚訝不捨，但開朗的楊冪沒因此低落，笑說像帥氣的豹紋，還看著鏡子自嘲：「魔鏡你看，女孩子的腿變成這樣」，樂觀處理身上傷痛，引發網友熱議，紛紛回應：「她是真正男子漢」、「心疼楊冪，更為你驕傲」，有的人則酸孫楊：「有這麼多藉口可以不要來參加綜藝節目嘛！拖垮大家」。
(中時電子報)
關鍵字：楊冪
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