回應民調 蔡英文：重點在知不知道自己在做什麼

總統蔡英文和副總統陳建仁31日在總統府內和中外媒體茶敘，蔡總統致詞時分享執政半年政府的成效，以及未來一年的目標。（中央社）

總統蔡英文今與媒體年終茶敘，被問到有關民調直落及執政團隊議題，蔡英文表示，2016年是打樁，2017年是建設，重點在看民調知不知道自己在做什麼，心中的議程與所要做事情是否有一步一步在做。

此外，蔡英文也提到上任後的起伏（high and low）時表示，所謂的「high」（高），應該是激勵或是鼓舞的事情，在關鍵時刻，可以領導國家是很大的機遇和榮幸。至於「low」（低），主導變革和改革過程中，面對人民，有些人面臨改革的不安或焦慮的情緒及改革步驟的快速，可以一步到位，不耐的情緒。「這種不安和不耐的情緒」，是處理公共議題最大的壓力來源。

蔡英文被問到，民調從上任69%下降到近期的38％。蔡英文指出，民調有很多種，解釋也有很多種，重點在看民調時知不知道自己在做什麼，心中的議程與所要做事情是否有一步一步在做。

她說，民調不可能永遠維持在最高水準，一定起起伏伏，如果執政成功進入穩定期，讓民眾感受到我們所做事情成效，民調會自己再往上走。

她認為，政府做的有些事情對媒體張力不大，媒體報導不夠，對國家重要的希望多多報導。一個國家如果沒有處理基礎工程，後面改革與發展就沒有好基礎，2016年當選時，背負很多人民對社會長期要處理問題的期待，改革過程中，一定有一定程度的不安，很多人也期待改革可否快一點，兩種情緒交織，要必須平衡。

對於執政初期團隊的謀合及決策品質問題，蔡英文指出，執政初期確實有些整合、意見溝通問題，對團隊來說挑戰更大，執政團隊也承受非常大的壓力，難免有不協調、甚至犯錯。政府會持續檢討、修正。

她說，「我也同意，我們在執政初期確實有一些整合上的問題」，任何執政團隊執政初期，幾乎不可能不會犯錯，重點在於能不能檢討、能不能發現問題出在哪裡，後續不會出現同樣的錯誤。

蔡英文表示，執政初期也有一些意見溝通上的問題，這對團隊來講其實挑戰更大，政府現在做的事情都是一個比較變革的事情，當面臨變革而且在執政初期，執政團隊承受的壓力一定非常大，也難免有一些不協調或者整合上出問題 ，甚至有一些犯錯。但經過7個多月，執政團隊運作已經開始較成熟，磨合期進入尾聲，會持續檢討，都不是一次性的問題，必須是持續性作業。

至於人事部分，總統府秘書長懸缺何時任命，蔡英文直誇代理秘書長劉建忻做得很好。她說，秘書長是總統最重要幕僚，期待跟總統發揮互補作用，目前有幾個人選考慮中，條件只有一項，就是「適任」，秘書長是總統最重要幕僚，期待跟總統發揮互補作用。

(中時)