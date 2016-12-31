跨年日達月業績 信義區超商拆門全面備戰
台北市2017跨年晚會今晚舉行，信義區更成超商必爭之地，有業者指出，跨年營業額是「日達月業績」，因此一早就增設7個行動帳篷，並出動20台收銀機、調度50名員工，全面備戰。
「台北最High新年城-2017跨年晚會」今天晚上7時舉行，由於台北101今年將首度以燈光搭配煙火秀引起話題，預計將有百萬人潮湧入，接連帶動信義區一級戰區的銷售量，不少超商更是「拆門」，就為了因應大量的人潮。
為了讓民眾跨年時不餓肚子，威秀旁的超商業者特別增設7個行動帳篷，除了販售關東煮、咖啡等熱食外，也提供暖暖包、口罩等保暖用品。
業者指出，今天上午10時許就開始進行前置作業，一共調度約20台收銀機、50名員工前來支援，除超商本體外，讓每一頂帳篷同時擁有5人收銀，快速排解現場人潮。
也有業者認為，雖然今天白天氣溫有稍許回升，但依據氣象預報晚間可能氣溫會下降至20度左右，屆時熱飲、保暖用品應該會成銷售主力。
此外，依據幾年下來的經驗，若跨年當天沒有下雨，當日業績往往可以躍升數倍以上，也就是「日達月業績」、「做一日抵一個月」。1051231
(中央社)
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