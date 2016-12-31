房市榮景 陸三大地產商全年大賺5兆台幣
盤點這一年大陸最熱、最賺錢的產業，房地產絕對是前五名之一。最新的調查數據顯示，中國大陸恒大集團、萬科集團和碧桂園三大地產商，受惠於境內各大城市火熱的炒房與海外造鎮案，一共賺進1.05兆人民幣（約5.25兆台幣）的收入。火熱的房市讓包含上述3大集團共12間地產商，年度銷售額突破1千億人民幣（約5千億台幣）大關，羨煞其他廠商與從業人員。
據路透社（Reuters）報導，受益於不斷攀高的中大型城市房價與買房熱潮，讓今年的大陸房地產廠商荷包大幅進帳。其中以恒大、萬科與碧桂園三間最賺錢，分別賺進3,810億人民幣（約1.9兆台幣）、3,620億人民幣（約1.81兆台幣）和3,090億人民幣（約1.54兆台幣），總計收入達到1.05兆人民幣（約5.25兆台幣）。中國大陸快速飆漲的城市房價，與去年同期相比，漲幅竟高達12.6%，迫使各省市政府於第三季後陸續祭出限購與限貸的命令，卻似乎難以抵擋龐大的需求量。
今年大陸各省市房市的熱度，從有12間地產商（包含以上3間）年銷售額達到1千億人民幣（約5千億台幣）的門檻就能看出，這個數量比去年的7間多出近一倍之多。但自從10月開始，沿海城市接連祭出限購與限貸的命令，確實讓過熱的房市降溫不少，官方調查報告顯示，上述提及的房地產商來年要小心降溫後的連鎖反應，尤其是碧桂園集團，今年有7成銷售額來自二線城市市場，例如武漢、天津與南京。
愈漲愈高的房價和限購限貸的政策，讓更多大陸青年與上班族感嘆「居大不易」，購屋門檻與條件更是讓人望之興歎。但炒房熱潮下除了擔心泡泡突然破裂，引發一連串貸款呆帳的骨牌效應外，也讓大陸一線城市的戶籍政策愈發嚴格，未來城鄉之間的差距恐怕難以彌補。
(中時電子報)
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