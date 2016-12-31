NBA》兄弟兼前隊友對決 杜蘭特大三元搶戲

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柯瑞運球輕鬆突破前隊友哈里生巴恩斯的防守。(美聯社)

原本勇士主場出戰小牛，除了史帝芬柯瑞與塞斯柯瑞的兄弟對決，也是本季轉投小牛懷抱的哈里生巴恩斯遭遇老東家戲碼，沒想到杜蘭特搶光所有鋒頭，他拿19分、10助攻與11籃板的本季首次大三元演出，帶領勇士108比99轟垮小牛。

雙方首節還打成29平，隨後勇士卻靠杜蘭特、柯瑞、克雷湯普生等人火力逐漸拉開，甚至第3節才打一半，杜蘭特就完成生涯第8次大三元，更幫勇士擴大領先差距到20分以上，提前把比賽變成垃圾時間，小牛全無反撲機會。

除了杜蘭特大三元演出，湯普生也替勇士投進5顆三分球，且貢獻全場最高29分，柯瑞只打30分鐘，拿14分、5助攻與4籃板，卓雷蒙格林13分、7助攻與8籃板。

逐漸坐穩小牛新一哥地位的哈里生巴恩斯，拿下全隊最高25分，麥修斯14分居次，諾威茲基、戴隆威廉斯與塞斯柯瑞各有11分，鮑爾10分、13籃板。

(中時電子報)