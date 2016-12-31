NBA》兄弟兼前隊友對決 杜蘭特大三元搶戲
原本勇士主場出戰小牛，除了史帝芬柯瑞與塞斯柯瑞的兄弟對決，也是本季轉投小牛懷抱的哈里生巴恩斯遭遇老東家戲碼，沒想到杜蘭特搶光所有鋒頭，他拿19分、10助攻與11籃板的本季首次大三元演出，帶領勇士108比99轟垮小牛。
雙方首節還打成29平，隨後勇士卻靠杜蘭特、柯瑞、克雷湯普生等人火力逐漸拉開，甚至第3節才打一半，杜蘭特就完成生涯第8次大三元，更幫勇士擴大領先差距到20分以上，提前把比賽變成垃圾時間，小牛全無反撲機會。
除了杜蘭特大三元演出，湯普生也替勇士投進5顆三分球，且貢獻全場最高29分，柯瑞只打30分鐘，拿14分、5助攻與4籃板，卓雷蒙格林13分、7助攻與8籃板。
逐漸坐穩小牛新一哥地位的哈里生巴恩斯，拿下全隊最高25分，麥修斯14分居次，諾威茲基、戴隆威廉斯與塞斯柯瑞各有11分，鮑爾10分、13籃板。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。