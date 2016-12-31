2男1女登紗帽山 遭獒犬攻擊咬傷

我要評比

今天中午11時30分左右，分別是56歲、62歲男性與1名40歲女性，在北投紗帽山登山入口運動時，突然遭跑出來的獒犬攻擊咬傷，造成3人小腿、臀部受傷，所幸送醫後暫無大礙。

警方隨後找到獒犬飼主，對方表示一時不慎狗繩鬆脫，獒犬亂跑意外傷人，他感到十分抱歉，全案正由北投警方和動保處人員持續了解中。

(中時)