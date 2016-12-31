為勞基法私下見黃國昌 蔡英文強調態度不變

蔡英文總統31日上午與中外媒體茶敘時，證實曾和時代力量黨主席黃國昌曾就勞基法修正草案會面。蔡英文強調，那場談話中，她並未要找尋改變立院黨團決策的想法。

至於未來民進黨和時代力量關係？身兼民進黨主席的蔡英文則強調，作為國家領導人，她對各個政黨態度一樣，無論施政理念、未來想像國家目標，她希望跟所有政黨都有合作的機會。

日前媒體披露，時代力量黨主席黃國昌曾就針對勞基法修正，在10月下旬求見蔡英文，蔡不顧幕僚反對同意接見，還主動派車道立院接人，在黃力陳下，蔡英文態度還一度差點鬆動，想讓草案重審，並要致電黨內幹部，但黃當場又收回要求後作罷。

蔡表示，基於尊重見面時一定程度的默契，談話內容不適合公開，但那場談話中，她並未要找尋改變立院黨團決策的想法。

(中時)