川普推文讚蒲亭高明 對手同志都光火
美國總統歐巴馬指控俄羅斯干預美國11月大選，宣布對俄祭出制裁措施。俄國總統蒲亭未立即以牙還牙，反擊報復，美國總統當選人川普今天在推特發文盛讚蒲亭高明。
法新社報導，川普推文說：「（蒲亭）按兵不動是高招。我知道他一向高明。」華府的俄羅斯大使館隨即轉推這篇置頂數小時的川普推文。
川普胳膊外彎，和蒲亭眉來眼去，不但民主黨對手大為光火，也激怒一些黨內同志。
曾任眾院共和黨會議（House Republican Conference）政策主任的麥克穆蘭（Evan McMullin）表示，「川普一會兒接受俄羅斯搞顛覆的說法，一會兒又淡化此事，但對蒲亭的支持卻是一致的。」
參議院軍事委員會的民主黨議員麥卡斯基爾（Claire McCaskill）則是寫到：「我們整個網路情報圈，順便說一下，全世界最好的，都同意這個人試圖擾亂我們的大選，以及俄國人都在轉推川普和蒲亭的兄弟情。」1051231
(中央社)
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