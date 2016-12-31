刺客教條上映首日票房冠軍 玩家如朝聖
電影「刺客教條」在台上映首日就奪下全台票房冠軍，電影中改編自電玩的經典橋段讓玩家心醉，許多電玩迷紛紛表示，看這部電影就像是場朝聖之旅，讓身心靈都投入在電影中。
冒險動作電影「刺客教條」，上映首日就登上票房冠軍，不只觀眾大喊刺激，玩家更是直呼「神作」，身兼製片與男主角的麥可法斯賓達說，「我們將『刺客教條』的世界原汁原味搬上大銀幕，除了原版的電玩故事，導演細緻的洞察力為本片加分許多」。
麥可法斯賓達表示，當時在籌畫拍攝時，是以「系列電影」的概念在拍攝，所以「刺客教條」絕對會有續集。電影中除了精彩的動作畫面之外，男主角全片幾乎有2/3都是半裸演出，讓許多女性粉絲瘋狂。
片中的服裝造型與場景也是影迷們討論的重點之一，法斯賓達說，「我們參考了歷代『刺客教條』電玩角色的服裝，也綜合了15世紀與現代的觀點，服裝考究到我只要一穿上戲服就化身成了電影中的角色，所以不論你是不是電玩粉絲，都可以融入故事內容。」
「刺客教條」描述活在現代的卡倫林區，透過革命性的科技解開了基因記憶，讓他經歷了15世紀祖先阿基拉在西班牙的冒險，意外發現自己原來是神祕的「刺客」秘密組織後代，在獲取驚人知識和技能之後，林區決定起身對抗專制壓迫的現代聖殿騎士們。1051231
(中央社)
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