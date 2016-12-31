達比修左投影片曝光 曲球滑球也輪轉

美國職棒大聯盟的日本右投手達比修有在社群網站（Instagram）貼出3年前練投的影片，證明自己不只可以用左手投球，曲球、滑球也難不倒他。

雅虎運動網站形容，從2012年起，達比修已經證明他是棒球界最有天賦的右投手之一，也經常聽說他會用左手投球的傳言，現在從這些影片可以證明「這不是開玩笑的」。

達比修不只能用左手投球，還能投出曲球、滑球等角度犀利的變化球。

達比修2015年開季前動了韌帶置換手術，一整個球季報銷，直到今年5月底才復出大聯盟舞台，半個球季先發17場7勝5敗、防禦率3.41。

今年春訓就有美國媒體報導，達比修用左手投出80英里（129公里）的球速，但都比不上他本人貼出的影片，從投手後方的視角讓球迷驚艷。

達比修2012年與德州遊騎兵隊簽下6年6000萬美元（約新台幣19.3億元）合約，明年到期，球隊看好他明年會有爆發性的表現，傳出有可能用大合約留人。1051231

(中央社)